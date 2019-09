Eroica,in 7.500 su strade bianche Senese

(ANSA) - GAIOLE IN CHIANTI (SIENA), 24 SET - Saranno circa 7.500 i ciclisti, un terzo dei quali stranieri proveniente prevalentemente da Germania, Svizzera, Regno Unito e Francia, che domenica 6 ottobre parteciperanno alla 23/a edizione dell'Eroica. Tra i partecipanti spiccano inoltre gli oltre 120 statunitensi e i 40 australiani. Quest'anno ogni continente sarà rappresentato e saranno in migliaia a pedalare sulle strade bianche della provincia di Siena. L'Eroica, precisa una nota, è anche uno stile di vita che suggerisce di tornare ad apprezzare il calore dell'incontro, la condivisione dell'esperienza, la riscoperta dell'ambiente, la tutela dei bei sentimenti. La manifestazione coniuga sport e turismo, creando ricchezza e valore per un territorio, il Chiantishire, che sembra disegnato apposta per andare in bicicletta.