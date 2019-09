Ancora piogge e temporali in Toscana

(ANSA) - FIRENZE, 24 SET - Precipitazioni sparse, anche a carattere di rovesci e temporali, più frequenti sulle zone settentrionali della Toscana, sono previsti per domani, mercoledì 25 settembre. La causa, spiega la sala della protezione civile regionale, va ricercata nel passaggio di una moderata perturbazione atlantica che potrà provocare anche occasionali grandinate e colpi di vento. Per questo è stato emesso un codice giallo a partire dalle 8 e fino alle 17, per Lunigiana, Versilia, Valli del Serchio e della Lima nei territori delle province di Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia.

Tempo più stabile, invece, per la giornata di oggi, martedì 24 settembre in tutta la regione.