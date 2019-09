Anche nonna Licia a Internet festival

(ANSA) - PISA, 24 SET - Decine di ospiti tra cui Licia Fertz, 89 anni, l'influencer più anziana d'Italia (65mila follower su Instagram) che presenta il suo nuovo blog, 13 location, la bolla di Legambiente, 18 metri per 4, in grado di ricreare l'effetto del global warming, l'installazione The Sound of Crowd che trasforma i volti dei passanti in musica. Accadrà all'Internet festival di Pisa, in programma dal 10 al 13 ottobre: alla sua nona edizione quest'anno coincide con il 50/o dall'avvio, su iniziativa dell'Ateneo di Pisa, del 1/o ciclo di studi di informatica in Italia.

Filo conduttore le '#regoledelgioco' per approfondire gli effetti dell'innovazione digitale su partecipazione, democrazia, informazione, ricerca, intrattenimento, imprenditoria, privacy e commercio.