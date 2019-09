Torna Slow Travel Fest lungo Francigena

(ANSA) - MONTERIGGIONI (SIENA), 23 SET - I trekking letterari sono una delle novità della quinta edizione di Slow Travel Fest di Monteriggioni, il festival dedicato alla cultura dei cammini che si svolge dal 27 al 29 settembre in uno dei tratti più belli dell'antica Via Francigena. La tre giorni, sostenuta dal Comune di Monteriggioni, precisa una nota, propone un ampio ventaglio di incontri, spettacoli, escursioni da vivere appieno immersi nella natura di Monteriggioni, della Montagnola Senese e di tutta la Valdelsa.

Centro delle attività culturali del festival è il borgo monumentale di Abbadia a Isola che attualmente ospita uno dei più importanti ostelli di tutta la Francigena. Per l'inaugurazione del festival c'è la Francigena welcome walk di venerdì 27 settembre, un trekking di benvenuto lungo il tratto che da San Gimignano, attraversando Colle Val d'Elsa, prosegue alla volta della sede del festival: Abbadia a Isola.

Questa frazione di Monteriggioni sarà il punto di partenza del ricco calendario di escursioni.