Rubava reperti sequestrati, Cc sospeso

(ANSA) - MASSA (MASSA CARRARA), 23 SET - Un ufficiale dei carabinieri, in servizio nella caserma di Massa (Massa Carrara) dal 2013 al 2017, è stato raggiunto da una ordinanza di misura cautelare della sospensione del servizio, per i reati di peculato e falso in bilancio. Secondo la procura di Massa, infatti, l'ufficiale si sarebbe appropriato di denaro e oggetti vari, anche monili d'oro, frutto delle perquisizioni e dei sequestri dell'Arma. Secondo quanto spiegato dal sostituto procuratore Marco Mansi, il militare aveva la custodia e la responsabilità del materiale sequestrato, che veniva stoccato in un magazzino, e se ne sarebbe appropriato per interessi personali. Inoltre, sempre secondo le accuse, per nascondere le sottrazioni, avrebbe falsificato il registro degli oggetti sequestrato. In totale l'ufficiale avrebbe sottratto denaro per 6mila euro e numerosi preziosi in oro, che provvedeva poi a monetizzare presso i compro-oro della provincia.