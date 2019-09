Calcio: Serie B, arbitri

(ANSA) - ROMA, 23 SET - Queste le designazioni arbitrali per le gare valide per la 5/a giornata di andata della Serie B, in programma martedì 24 alle ore 21.00.

Ascoli-Spezia Minelli di Varese Cittadella-Pescara Maggioni di Lecco Cosenza-Livorno Ros di Pordenone Crotone-Juve Stabia Baroni di Firenze Entella-Venezia Robilotta di Sala Consilina Perugia-Frosinone Abbattista di Molfetta Pisa-Empoli Aureliano di Bologna Pordenone-Benevento Serra di Torino Salernitana-Chievo Volpi di Arezzo (mercoledì 25 h.21.00) Trapani-Cremonese Illuzzi di Molfetta (mercoledì 25 h.19.00)