Ambulatori abusivi scoperti Fiorentino

(ANSA) - FIRENZE, 23 SET - Due ambulatori medici abusivi, dove sono state anche riscontrate precarie condizioni igienico sanitarie, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza a Campi Bisenzio e a Sesto Fiorentino, in provincia di Firenze.

Denunciati per esercizio abusivo della professione medica due uomini di origine cinese. Le fiamme gialle hanno anche posto sotto sequestro medicinali e altri dispositivi medici per un valore complessivo di 73mila euro, la maggior parte dei quali erano stoccati in un furgone usato come magazzino. Le operazioni sono state eseguite nei mesi estivi, ma sono state rese note solo oggi dalla gdf.