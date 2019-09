Indagato Bianchi: al vaglio documenti

(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - Al vaglio degli inquirenti di Firenze e della guardia di finanza i documenti sequestrati nello studio dell'avvocato fiorentino Alberto Bianchi, ex presidente della fondazione Open nata per sostenere le iniziative di Matteo Renzi, tra cui la Leopolda. Il legale è indagato con l'accusa di traffico di influenze e in queste ore gli investigatori stanno esaminando il materiale acquisito nella perquisizione avvenuta il 16 settembre.

Tra la documentazione finita sotto la lente degli investigatori ci sarebbero anche i bilanci della fondazione Open e pure la lista dei finanziatori. Sull'inchiesta, coordinata dal procuratore aggiunto Luca Turco, la procura di Firenze mantiene al momento il più stretto riserbo.