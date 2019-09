Pereira, già primo sponsor per Maggio

(ANSA) - FIRENZE, 19 SET - "Datemi fiducia, metterò grande entusiasmo e amore in questo lavoro. Sento un grande amore anche da parte del sindaco. Questa amicizia che abbiamo trovato insieme mi ha convinto" a venire a Firenze "e penso che anche il ministero dei Beni culturali, con Salvo Nastasi, potrà aiutare molto. Vogliamo coinvolgere la città e gli sponsor internazionali, non c'è dubbio che faremo un festival a livello più alto di quello attuale. Ho già trovato il primo sponsor internazionale, anche se non dirò chi è". Lo ha detto Alexander Pereira, la cui nomina a nuovo sovrintendente del Maggio musicale fiorentino, a partire dal 15 dicembre, è ufficiale: il ministro Franceschini ha firmato oggi il decreto.

Pereira, in una conferenza stampa col sindaco Dario Nardella, ha aggiunto: "E' una grande chance per un 'animale vecchio' come me, costruire un nuovo concetto per il Maggio fiorentino è veramente una grande sfida e una cosa molto bella. Farò tutto quello che mi è possibile per arrivare a un nuovo passo" per il teatro.