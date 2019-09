Ciclista cade in zona impervia, soccorso

(ANSA) - PESCIA (PISTOIA), 19 SET - Un ciclista caduto in una zona impervia è stato soccorso dai vigili del fuoco del comando di Pistoia, distaccamento di Pescia, che questo pomeriggio sono intervenuti in località San Quirico, Madonna del Tamburino.

Il ferito, fanno sapere i soccorritori, è stato stabilizzato per poi essere verricellato dal Pegaso. Sul posto oltre al personale sanitario del 118 anche il Sast.