Fiorentina: Pradè,Caceres giusto per noi

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET -"Sono contento che sia qui, Martin è il calciatore giusto per noi". E' a Firenze per "fare un percorso lungo con noi, di crescita". Con queste parole il ds della Fiorentina, Daniele Pradè, ha presentato il difensore viola Martin Caceres allo stadio Franchi. Pradè ha rivelato di aver provato più volte a prendere il calciatore, anche in passato: "A Roma mi ha detto di no - ha ricordato - così come alla Sampdoria". A Udine, ha scherzato, "non ho avuto il coraggio di chiamarlo perché guadagnava troppo". "Voglio bene a lui - ha continuato -. Lo conosco anche fuori dal calcio, abbiamo frequentato le stesse situazioni, so chi è.

A lui ho chiesto di farmi crescere tutti questi giovani" che ci sono "in squadra, di fargli capire che lui adesso è diventato un esempio. Le 95 partite che ha con l'Uruguay deve trasformarle in esperienza che deve trasmettere a tutti quanti". Caceres "ha un anno di contratto più un'opzione per il secondo. Io e Joe Barone gli abbiamo detto che lui deve iscrivere qui i figli a scuola".