100 anni Sergio Lepri: Nardella, qui evento nuovo umanesimo

(ANSA) - FIRENZE, 18 SET - Un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte per realizzare un'iniziativa a Firenze dedicata a "un nuovo umanesimo" e all'idea di un'informazione rigorosa e corretta lo ha rivolto oggi il sindaco Dario Nardella in occasione delle celebrazioni a Palazzo Vecchio per i 100 anni di Sergio Lepri, storico direttore dell'ANSA.

"Firenze - ha ricordato Dario Nardella - ha nel suo Dna l'Umanesimo, ed è da sempre luogo di pensiero denso e profondo.

Oggi la città si candida ad ospitare un appuntamento che metta al centro un nuovo umanesimo e un nuovo giornalismo in cui contino rigore e sobrietà, e che faccia riscoprire la vera informazione contro le fake news e l'eccessivo asservimento ai social media. Facciamo un appello al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha insegnato nella nostra Università, affinché colga questo invito".

Il sindaco ha donato a Lepri, nato a Firenze il 24 settembre 1919, la spilla col giglio della città, e lo ha invitato a partecipare come oratore alla cerimonia per ricordare la Liberazione il prossimo 25 aprile.(ANSA).