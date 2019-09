Bisarca in fiamme su A1, chiuso tratto

(ANSA) - AREZZO, 16 SET - I vigili del fuoco del comando di Arezzo e del distaccamento di Cortona (Arezzo) sono intervenuti in autostrada A1, al km 365 direzione nord, per un incendio che ha coinvolto una bisarca carica di autovetture. L'incendio si è esteso anche alla vegetazione vicina e il tratto è stato chiuso: uscita obbligatoria Valdichiana. Non si segnalano persone coinvolte. Sul posto anche personale volontario Aib.