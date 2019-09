A Pisa Toscana Endurance Lifestyle

(ANSA) - PISA, 16 SET - Oltre 500 cavalli e 35 nazioni in gara per tre diverse gare internazionali che alimenteranno l'edizione 2019 del Toscana Endurance Lifestyle, che si svolge nella suggestiva cornice di san Rossore, a Pisa, per un movimento turistico che porterà nelle casse delle strutture ricettive toscane oltre 15 milioni di euro, due in più rispetto all'anno scorso. Sono i numeri della manifestazione ippica che si svolge a Pisa fino al 20 settembre. Il primo appuntamento è domani con il campionato mondiale dei giovani cavalieri: 107 cavalli e 35 nazioni in gara, 73 cavalli e sfida tra 20 nazioni per il mondiale dei giovani cavalli (venerdì) e giovedì lo spettacolare intermezzo dell'unica tappa italiana dell'H.H.

Sheikh Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Endurance Festival nella quale saranno partenti, in un unico gruppo alle 6:30, 249 cavalli. Secondo gli organizzatori l'indotto turistico dell'Endurance in tutta la regione vale "25 mila camere prenotate nelle varie tipologie di accoglienza e oltre 15 milioni di euro".