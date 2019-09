Rapina in sala scommesse a Poggibonsi

(ANSA) - POGGIBONSI (SIENA), 15 SET - Rapina da 20.000 euro la notte scorsa in una sala scommesse a Poggibonsi (Siena).

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, intervenuti sul posto, due i malviventi, armati di pistola, entrati in azione.

Dopo aver costretto un dipendente, rimasto da solo nel locale, ad aprire la cassaforte, lo hanno chiuso in un bagno per poi fuggire. A liberare l'uomo è stata poi la moglie: allarmata perchè tardava a tornare a casa si è recata alla sala scommesse.