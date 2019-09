Toscana endurance, a Pisa esibizione Fanfara cavallo della Polizia

(ANSA) - PISA, 15 SET - La Fanfara a cavallo della Polizia di Stato presente oggi a Pisa in servizio di rappresentanza in occasione della cerimonia di apertura dell'evento 'Toscana Endurance Lifestyle 2019'. 18 cavalieri in divisa storica su cavalli bianchi, simbolo dei trombettieri a cavallo, hanno sfilato per le vie della città partendo dalla caserma della Polizia di via San Francesco, arrivando infine in piazza del Duomo dove si sono esibiti.

La Fanfara a cavallo della polizia, che ha sede a Roma, "è erede e custode delle più antiche tradizioni della cavalleria; sono pochi i Paesi al mondo che possono vantare una tradizione di questo genere" ricorda in una nota la Questura di Pisa.(ANSA).