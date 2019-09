"Juve?Da gare impossibili grandi storie"

(ANSA) - FIRENZE, 13 SET - "La Juve è fortissima, non ha punti deboli ma da gare impossibili possono nascere grandi storie ed è quello che proveremo a fare noi domani". Lo ha detto Vincenzo Montella aspettando la partita contro i campioni d'Italia in programma domani alle 15 in uno stadio Franchi esaurito. "Sono motivato e fiducioso, finalmente posso lavorare con la rosa al completo - ha continuato il tecnico viola - Se giocherà Ribery dal primo minuto? Frank sta bene, ha voglia, salvo imprevisti giocherà. Chiesa? Lo vedo felice, gli manca solo il gol, speriamo che arrivi domani".