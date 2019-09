Rogo in ditta smaltimento rifiuti Pisano

(ANSA) - PISA, 11 SET - Intervento dei vigili del fuoco del comando di Pisa e del distaccamento di Castelfranco, con il supporto di personale e mezzi del comando di Firenze, per un incendio sviluppatosi, per cause da accertare, nella tarda serata di ieri in una ditta di smaltimento rifiuti nel comune di Santa Maria Monte. Il rogo ha interessato rifiuti di varia natura, stoccati sotto una tettoia. Secondo quanto spiegato nessuna persona è rimasta coinvolta. Sul posto intervenuti anche i vigili del nucleo regionale Nbcr per il monitoraggio dell'aria.

L'intervento dei pompieri è proseguito per tutta la notte, concludendosi alle 7.30 con il rientro del personale nei rispettivi comandi. Sul posto anche i carabinieri.