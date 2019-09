Carenza sangue, appello Toscana a donare

(ANSA) - FIRENZE, 10 SET - Manca sangue, in Toscana come nel resto d'Italia. Una carenza preoccupante, che finora non si era presentata in modo così grave in tutto il corso dell'estate, e che mette in crisi le attività degli ospedali. Per questo l'assessore toscano al diritto alla salute, Stefania Saccardi, rivolge un appello "alla generosità dei toscani perché vadano a donare il sangue. La carenza di sangue mette in difficoltà le attività degli ospedali, e c'è il rischio che gli interventi programmati debbano essere rinviati. Di solito in questi casi ci aiutiamo tra regioni, più volte la Toscana ha inviato sangue in altre regioni, altre volte lo ha ricevuto. Ma questa volta la carenza riguarda tutte le regioni". Oggi, ad esempio, la carenza complessiva in Toscana era di circa 300 unità di sangue.