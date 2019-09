3 roghi in Toscana, elicotteri in azione

(ANSA) - GROSSETO, 10 SET - Tre incendi sono attivi in questo momento in Toscana, due in provincia di Grosseto e uno in provincia di Lucca. Lo comunica la Soup, la Sala operativa unificata permanente della Regione Toscana, informando che ci sono quattro elicotteri regionali impegnati nelle operazioni di spegnimento.

Il primo incendio sta interessando una superficie di una decina di ettari, in parte incolto e in parte macchia mediterranea e ceduo, in località Campigliola, nel Comune di Manciano (Grosseto). Due gli elicotteri regionali al lavoro, e un altro in arrivo, oltre alle squadre di terra, impegnate anche a proteggere un'abitazione dalle fiamme. Il secondo incendio si sta sviluppando in località Case Collicello, nel Comune di Camaiore (Lucca). Anche qui è impegnato un elicottero. La superficie interessata, soprattutto oliveta, è di circa un ettaro. Il terzo rogo, in località Poggio Castellaccio nel Comune di Magliano in Toscana (Grosseto), per ora percorso circa quattro ettari di oliveta.