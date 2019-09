Cade da 8 metri, grave 19enne a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 09 SET - Un 19enne inglese è ricoverato in gravi condizioni a Firenze dopo essere stato soccorso nella corte interna di un palazzo del centro del capoluogo toscano, in via San Gallo. Da quanto spiegato il giovane è precipitato da un'altezza di 7-8 metri, cadendo sembra da un terrazzino. Sulle cause dell'accaduto sono in corso accertamenti da parte della polizia intervenuta con i sanitari del 118 e vigili del fuoco.

Sul posto anche la scientifica.