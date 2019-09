C'è centurione a Firenze, soldi per foto

(ANSA) - FIRENZE, 8 SET - Vestito da centurione romano nel centro di Firenze, in via dei Bastioni, ha avvicinato due turiste inglesi proponendo una foto insieme, dopo lo scatto ha chiesto in cambio dei soldi e al loro rifiuto ha iniziato a insultarle. Le turiste, intimorite, hanno chiamato la polizia che ha rintracciato il centurione fiorentino, un rumeno 40enne senza fissa dimora e già conosciuto alle forze dell'ordine, intento a proporre foto ad altri turisti. Gli agenti hanno invitato le due donne a sporgere querela.