Anteprima a Firenze nuova opera Nyman

(ANSA) - FIRENZE, 6 SET - Anteprima mondiale a Firenze della nuova opera di Michael Nyman. Si tratta di una video installazione, 'Nyman's Earthquakes', sonorizzata live dallo stesso compositore il 7 settembre alle 21.30 alla Manifattura Tabacchi. L'opera prevede la proiezione su cinque schermi di immagini e filmati che riguardano una serie di terremoti a cui Nyman ha assistito come semplice spettatore o di cui è stato testimone diretto. Dopo la performance live di Nyman's, il lavoro resterà visibile fino al 14 settembre con la musica registrata. L'evento è realizzato in coproduzione dai festival 'Firenze suona contemporanea' e da 'God is green', rassegna dedicata alla sostenibilità e al futuro che prosegue alla Manifattura Tabacchi fino al 14/9 con video-arte, installazioni, performance e proiezioni cinematografiche. 'Firenze suona contemporanea' (fino al 27/9) propone invece tra l'altro la prima italiana della performance di William Kentridge e Joanna Dudley 'The guide to an exhibition' al Tepidarium Roster (25/9).