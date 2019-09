Aggredisce moglie per gelosia, arrestato

(ANSA) - FIRENZE, 6 SET - Da giorni pedinava la moglie per gelosia e quando l'ha vista scendere da un autobus e parlare al telefono le ha strappato di mano il cellulare e ha iniziato ad aggredirla verbalmente e fisicamente. Per questo un 54enne di origini napoletane è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ieri sera a Firenze dai carabinieri avvertiti dalla vittima. La donna ha riportato una tumefazione a un polso, giudicata guaribile in dieci giorni.