A fuoco bungalow in campeggio,no feriti

(ANSA) - ORBETELLO (GROSSETO), 6 SET - Un'incendio è scoppiato questa notte, intorno alle 3:30, all'interno del camping La Giannella nel comune di Orbetello (Grosseto), interessando tre bungalow uno ei quali è andato completamente distrutto. Non ci sono stati feriti. Le persone che erano vicine all'area dell'intervento sono state allontanate per consentire in sicurezza le operazioni di spegnimento da parte dei vigili del fuoco. Sul posto anche i carabinieri. Le operazioni di spegnimento e bonifica si sono protratte fino alle ore 6:30 circa.