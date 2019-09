Ghezzal, la Serie A vale la Premier

(ANSA) - FIRENZE, 5 SET - ''Lasciare la Premier per venire in Serie A non è stato difficile, adesso il campionato italiano per i tanti campioni che vi militano vale quello inglese e quello spagnolo''. Così Rachid Ghezzal, ultimo acquisto della Fiorentina. L'esterno franco-algerino, 27 anni, arriva in prestito dal Leicester per 300.000 euro con diritto di riscatto a 9,7 milioni. Il neo viola indosserà la maglia numero 18 ed è pronto a raccogliere la sfida: ''Sono reduce da una stagione complicata così appena mi si è prospettata la possibilità di venire in una società importante come la Fiorentina non ci ho pensato due volte, darò tutto me stesso per questa grande opportunità, alla ripresa ci sarà la sfida con la Juventus e ci faremo trovare tutti pronti. E' importante per la squadra avere in rosa giocatori come Ribery, lui è un modello per me e non solo''.