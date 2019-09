Scervino sfila per donne operate a seno

(ANSA) - AREZZO, 3 SET - Il pret-a-porter scende in piazza ad Arezzo per l'evento di Ermanno Scervino che ha organizzato in piazza Grande, poche ore dopo la Giostra del Saracino, un grande show a sostegno dell'Associazione Nazionale Donne Operate al Seno. Un evento, ieri, voluto e organizzato da Beppe Angiolini, fondatore e patron della boutique Sugar, e dalla griffe fiorentina. Nella piazza un allestimento speciale: sono state mantenute le tribune usate per la Giostra del Saracino, svolta due giorni fa, poi centinaia di fiori di erica rossa e una passerella che in maniera trasversale attraversa tutta la piazza. Ben 5000 gli ospiti previsti, tra cui alcuni vip, come Luciana Littizzetto, Filippa Lagerback (che ha presentato la serata), Martina Colombari, Paola Barale, Marco Columbro e Ornella Vanoni. In passerella sfila la collezione autunno inverno 2019, indossata da 25 modelle professioniste e 15 donne che rappresentano l'associazione Andos. A concludere una limited edition di cinque capi realizzati appositamente per l'evento.