Serie B: giudice, 4 squalificati

(ANSA) - ROMA, 3 SET - Sono 4 i calciatori squalificati dal giudice sportivo dopo la 2/a giornata dei Serie B. Tutti per un turno ad eccezione di Piccolo (Cremonese), fermato per 3 gare con la prova tv. Gli altri tre squalificati sono Brighenti (Frosinone), Kouan (Perugia) e Benedetti (Pisa). Due turni di stop anche per il tecnico del Cosenza, Braglia, e uno per quello del Pisa, D'Angelo.