Sequestro discarica abusiva lungo Magra

(ANSA) - AULLA (MASSA CARRARA), 03 SET - Sequestrata un'area di 1.600 metri quadri con 250 tonnellate di rifiuti e tre manufatti edilizi abusivi lungo l'argine del fiume Magra ad Aulla (Massa Carrara), denunciate due persone dalla guardia di finanza della Sezione operativa navale di Marina di Carrara e della tenenza di Aulla. Nel terreno erano presenti bidoni contenenti olii minerali, liquami e rifiuti di vario genere, autovetture, motocicli, trattori, rimorchi agricoli, due celle frigorifere industriali mentre, spiega la Gdf, i tre manufatti edilizi erano privi di qualsiasi titolo autorizzativo. I finanzieri hanno accertato inoltre diversi sversamenti di liquami oleosi neri sul terreno, pericolosi per l'eventuale inquinamento delle falde acquifere prospicienti. Al termine delle operazioni, l'intera area è stata sequestrata, in attesa dell'avvio delle procedure di bonifica e di messa in sicurezza, ed i responsabili sono stati segnalati all'autorità giudiziaria.