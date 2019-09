Pm, processare vertici Opera S.Croce

(ANSA) - FIRENZE, 3 SET - La procura di Firenze ha chiesto il processo per quattro persone indagate nell'inchiesta per la morte di Daniel Testor, turista spagnolo deceduto dopo esser stato colpito da un frammento di pietra staccatosi dal soffitto della basilica di Santa Croce a Firenze il 19 ottobre 2017. La richiesta di rinvio a giudizio, con l'accusa di omicidio colposo, è stata effettuata dal pm Benedetta Foti per il presidente dell'Opera di Santa Croce Irene Sanesi, per Stefania Fuscagni che l'ha preceduta nell'incarico, per il segretario generale Giuseppe De Micheli e per il tecnico responsabile, il geometra Marco Pancani. "Ci difenderemo con tutte le forze nel corso dell'udienza preliminare - afferma l'avvocato Enrico Zurli, difensore di Sanesi e Fuscagni - perché si è trattato di un episodio che non può essere imputato alla negligenza di queste persone". Secondo una perizia depositata dalla difesa, negli ultimi 15 anni l'Opera di Santa Croce avrebbe speso almeno 20 mln di euro per la manutenzione del complesso.