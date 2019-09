Commisso:Franchi? Più semplice restyling

(ANSA) - FIRENZE, 3 SET - "Vorrei costruire uno stadio nuovo, ma appare più facile e semplice intervenire con un restyling del Franchi, di sicuro vogliamo fare qualcosa che renda orgogliosi i fiorentini". Lo ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, in conferenza stampa, per commentare la conclusione del mercato e i primi mesi da proprietario della Fiorentina. "In Italia non è facile intervenire sui monumenti, non si possono abbattere, come è stato per lo stadio di Wembley e non solo - ha continuato il patron del club viola -. Per questo ci sono varie opzioni, valuteremo prossimamente. So che la gente vorrebbe un impianto nuovo ma, come ho detto, ci sono varie problematiche".