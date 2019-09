Aggredisce medici a Pontedera, arrestata

(ANSA) - PONTEDERA (PISA), 3 SET - Prima aggredisce medici e infermieri dell'ospedale di Pontedera (Pisa) e poi se la prende con i carabinieri che arrivano al pronto soccorso per cercare di calmarla. Così una 30enne che avrebbe problemi di alcolismo. La donna, finita all'ospedale dopo che aveva dato in escandescenze per la strada, se l'è presa con i medici che cercavano di calmarla. Quando la pattuglia è giunta, la donna si è scagliata anche contro i militari che l'hanno arrestata per resistenza a pubblico ufficiale e posta agli arresti domiciliari. Da qui la 30enne però è evasa domenica e si è messa alla guida ubriaca provocando un incidente. Sul posto sono nuovamente intervenuti i carabinieri che l'hanno arrestata, questa volta per evasione dai domiciliari e guida in stato di ubriachezza. Il processo per direttissima fissato ieri però non si è potuto celebrare perché la donna ha continuato a bere per tutto il week end ed è stata giudicata inidonea a sostenere il giudizio. Sarà fissata una nuova udienza nei prossimi giorni.