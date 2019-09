Morte Astori: pm, processare Galanti

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - La procura di Firenze ha chiesto il rinvio a giudizio per omicidio colposo per il medico Giorgio Galanti nell'inchiesta per la morte del capitano della Fiorentina Davide Astori. Galanti, difeso dall'avvocato Sigfrido Fenyes, è indagato in qualità di direttore sanitario del Centro di riferimento di medicina dello sport dell'Azienda ospedaliero universitaria di Careggi. L'udienza preliminare è fissata il 22 ottobre prossimo davanti al giudice Angelo Antonio Pezzuti. Risulta, invece, stralciata dalla stessa inchiesta per omicidio colposo la posizione di un altro medico co-indagato con il dottor Giorgio Galanti, cioè il professor Francesco Stagno di Cagliari. Al momento non emerge alcuna decisione della procura di Firenze al riguardo di Stagno che nel giugno scorso è stato interrogato dal pm Nastasi. Stagno, difeso dall'avvocato Andrea Puccio, a quell'interrogatorio aveva presentato le relazioni di suoi consulenti, in particolare una perizia cardiologica e una perizia medico-legale. Comunque sia, al momento Stagno non ha ricevuto nessuna notifica di data di udienza preliminare.