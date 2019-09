Auto: Faggioli campione europeo salite

(ANSA) - FIRENZE, 2 SET - Il pilota fiorentino Simone Faggioli su vettura prototipo Norma M20 FC con pneumatici Pirelli P Zero hillclimb ha conquistato a Bistrica (Slovenia) la vittoria della gara - quinta consecutiva di questa stagione per lui - e con questa l'11/o titolo in carriera di campione europeo di velocità della montagna. Sul tracciato di Bistrica (5,01 km) Simone Faggioli si è imposto nel tempo di 1'57"607 staccando il campione francese Goeffrey Schatz di 0"6 e l'italiano Christian Merli di 2"2. Con elevata temperatura e fondo abrasivo i pneumatici Pirelli P Zero hillclimb Supersoft si sono rivelati di straordinaria efficienza e hanno messo in condizione Faggioli di vincere segnando il record del tracciato. "E' stata una gara bellissima e combattuta - ha detto Simone Faggioli - dal significato speciale non solo perché mi ha portato al titolo europeo. Da quando abbiamo ritrovato il giusto setup della vettura, la nostra stagione si è trasformata e abbiamo potuto sfruttare il vantaggio che ci garantiscono i Pirelli P Zero".