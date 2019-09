Golf: festa Soderberg all'Omega Masters

(ANSA) - ROMA, 01 SET - Sfuma al play-off il sogno di vittoria per Lorenzo Gagli che, in Svizzera, chiude al secondo posto al fianco, tra gli altri, del numero due mondiale Rory McIlroy.

Dopo la doppietta 2017 e 2018 di Matthew Fitzpatrick l'Omega European Masters ha un nuovo campione, Sebastian Soderberg.

Primo titolo in carriera sul massimo circuito continentale per lo svedese che, a Crans Montana, trionfa alla prima buca di spareggio con un birdie. Niente da fare anche per il finlandese Kalle Samooja e l'argentino Andres Romero, secondi come McIlroy e Gagli. Il player toscano avvicina l'impresa e solo una palla spedita in acqua nel momento clou spezza le sue speranze. Dopo due vittorie sul Challenge Tour (una nell'Italian Challenge Open nel 2018) è festa per Soderberg. Gran rimonta per il 29enne di Gothenburg, nono dopo il terzo e penultimo round. Sul percorso del Crans-sur-Sierre GC (par 70) Renato Paratore e Andrea Pavan chiudono invece 12/i (269, -11) davanti a Nino Bertasio, 20/o (270, -10).