Giostra Saracino a Porta Santo Spirito

(ANSA) - AREZZO, 1 SET - È andata al quartiere di Porta Santo Spirito la 139/a edizione della Giostra del Saracino, rievocazione storica che si corre tra i quattro quartieri storici in cui è divisa la città di Arezzo. La Giostra, ricca di colpi di scena, ha visto la lancia d'oro, dedicata ai 500 anni dalla morte di Leonardo Da Vinci e realizzata dall'artista Mimmo Paladino, andare a Porta Santo Spirito. Porta Cruciferra è uscita subito di scena avendo, alla seconda carriera del proprio cavaliere, perduto la lancia, errore punito con il punteggio di 0; Porta Sant'Andrea dopo un primo quattro ha chiuso con un punteggio complessivo di otto uscendo di scena; Porta del Foro, dopo una partenza strepitosa con un cinque ha fallito la seconda carriera realizzando due; Porta Santo Spirito ha aperto con un cinque chiudendo con quattro e vincendo. Tensione in piazza nella parte finale della Giostra con piccoli incidenti tra figuranti calmati da polizia locale, polizia di Stato e carabinieri. Tutto esaurito nelle tribune e nei posti in piedi.