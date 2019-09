A Viareggio 40mila per Jova beach party

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 1 SET - Erano circa 40mila ieri a Viareggio (Lucca) per il Jova beach party, l'evento che ha trasformato, per la seconda volta (la prima lo scorso 30 luglio) la spiaggia del Muraglione in Darsena in un vero e proprio villaggio della musica in riva al mare. Dal palco Jovanotti ha emozionato i 40mila: c'erano giovanissimi ma anche famiglie con bimbi, adulti e diversi stranieri. L'artista ha proposto brani recenti e non raccogliendo il plauso e il consenso della folla: da 'La notte dei desideri' a 'Nuova era' e ancora 'L'ombelico del mondo', 'Gimme five' e 'Il più grande spettacolo dopo il Big Bang'. Un ringraziamento per la buona riuscita dell'evento è stato fatto, attraverso la pagina facebook del Comune, dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghiangaro.