Vento forte, scoperchiati supermercati

(ANSA) - PISA, 31 AGO - I vigili del fuoco del distaccamento di Cascina stanno intervenendo a Fornacette, nel Pisano, per il parziale scoperchiamento di due grandi magazzini provocato da improvvise e forti raffiche di vento. Il vento ha fatto staccare alcune porzioni delle coperture e i pompieri sono intervenuti per la messa in sicurezza degli edifici, ma non si registrano danni a persone.

Il vento ha sradicato alcuni pezzi della copertura di due capannoni e le squadre stanno operando per rimuovere i detriti e fissare gli altri pezzi pericolanti. Sempre nel Pisano alcuni rami di un albero sono caduti occupando parzialmente la sede stradale di una corsia della strada di grande comunicazione FI-PI-LI dopo Cascina direzione Pisa; sul posto la squadra della sede centrale.