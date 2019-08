Giù intonaco ufficio Regione,inagibilità

(ANSA) - FIRENZE, 31 AGO - "A causa di un distacco di intonaco da un soffitto della sede di via Luca Giordano della Regione Toscana, avvenuto lo scorso 27 agosto, e alle successive verifiche interne, tutta la sede è stata dichiarata inagibile.

Per fortuna il distacco, che pure ha investito pesantemente una postazione di lavoro, non ha provocato danni alle persone ma solo perché in quel momento non erano presenti". Così il consigliere regionale di Fdi Paolo Marcheschi riportando quanto appreso dalle rsu sul cedimento in un ufficio della Regione all'ex sede del Meyer a Firenze. "Le Rsu - prosegue Marcheschi - fanno sapere che i lavoratori per i giorni di chiusura della sede (28 e 29 agosto) hanno dovuto prendere ferie o recuperare l'assenza, dal 30 agosto hanno invece dovuto prendere servizio in altre sedi. Per fortuna si è evitata la tragedia".