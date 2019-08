Fiorentina: Pradè, De Paul non arriverà

(ANSA) - FIRENZE, 30 AGO - "De Paul non arriverà. Il rapporto con la famiglia Pozzo è fantastico da parte mia ma quest'anno non c'è possibilità di prenderlo. Negli ultimi giorni di mercato se ci sarà un'opportunità di qualcosa di funzionale per il nostro progetto, lo faremo". Lo ha detto il direttore sportivo della Fiorentina Daniele Pradè, durante la presentazione dell'esterno Henrique Dalbert, allo stadio Franchi. Dalbert, ha precisato Pradè, è "un calciatore forte che ha sposato fortemente il nostro programma di lavoro". Il ds si è soffermato su Simeone la cui situazione "è sempre stata borderline per la sua voglia di giocare" mentre su Vlahovic l'obiettivo "è non togliergli spazio". Pradè per quel che riguarda i movimenti in entrata ha detto che "Pedro ci piace, ma poi ci sono dei costi da andare ad analizzare".

Infine, sugli obiettivi della squadra, il direttore ha ricordato che "l'ambizione della Fiorentina è andare sempre più in alto, il prossimo anno saremo competitivi per andare in Europa League".