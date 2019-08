Con motocarro giù in scarpata, morto

(ANSA) - VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MASSA CARRARA), 30 AGO - Un uomo di 50 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto stamani sulla via provinciale di Mulazzo, nel territorio di Villafranca in Lunigiana (Massa Carrara). La vittima era a bordo di un motocarro che per cause in corso di accertamento si è ribaltato facendo un volo di circa quattro metri in una scarpata. L'uomo, che risiedeva a Villafranca, è rimasto incastrato sotto il motocarro ed è morto all'istante. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Aulla, la Pubblica assistenza di Licciana Nardi, i vigili del fuoco di Aulla e i vigili urbani della Lunigiana.