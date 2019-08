Superstiti strage,no a soldi da Germania

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Un comitato che riunisce superstiti e familiari di vittime della Strage nazista del Padule di Fucecchio (Firenze) del 23 agosto 1944 ha scritto una lettera ai sindaci dei Comuni dell'area interessata dalla rappresaglia per esprimere il loro dissenso sul fatto che il 'Fondo per il Futuro Italo Tedesco' dell'ambasciata di Germania a Roma sostenga le spese per il restauro del monumento alle vittime. Per i firmatari dell'appello "la manutenzione doveva essere sostenuta dalla nostra comunità quale tributo alle persone che sono morte e ai sopravvissuti che hanno sofferto tutta la vita per le violenze subite". Il comitato spiega la sua posizioni così: "La Germania si rifiuta di rendere esecutive le sentenze pronunciate dai tribunali italiani nei processi per le stragi nazifasciste". Il fondo ha finanziato sul territorio opere per 86mila euro di cui 7.000 destinati al restauro del monumento dove domenica 1 settembre si terrà la cerimonia del 75/o anniversario.