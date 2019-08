Scippa turista a Firenze, preso dai Cc

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - Scippa e ferisce una turista inglese di 30 anni a Firenze, poi viene fermato dai carabinieri un 29enne straniero ed è denunciato un complice. In particolare, il 29enne è un marocchino sottoposto a fermo di indiziato di delitto dai carabinieri, con l'accusa di aver scippato una turista inglese di 30 anni, portandole via la borsa la notte scorsa a Firenze in via Nazionale. La vittima ha riportato 10 giorni di prognosi per abrasioni a un polso. Secondo quanto accertato dai militari l'uomo avrebbe agito con un complice, un 37enne tunisino che è stato denunciato in stato di irreperibilità. Per il 29enne, irregolare in Italia, è scattato oltre al fermo anche un arresto poiché gravato da un'ordinanza di aggravamento di una misura cautelare disposta dal tribunale di Firenze a seguito delle ripetute violazioni del divieto di dimora nel comune di Firenze.