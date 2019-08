Regionali: Toscana, M5s, niente alleanze

(ANSA) - FIRENZE, 29 AGO - "Ricordiamo che il M5S è un movimento post ideologico. Riteniamo che sono superati gli schemi di 'destra' e 'sinistra' e pensiamo che i veri protagonisti della politica debbano essere i temi, le scelte, i programmi. In merito all'appuntamento delle Regionali del 2020" in Toscana "il Movimento 5 Stelle non farà alleanze con nessun partito". Lo ha scritto, su Fb il capogruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana, Giacomo Giannarelli, sul nuovo governo Pd-M5s e sulle ripercussioni in Toscana dove si vota per le Regionali nel 2020.