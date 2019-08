Lego in Maremma con 1.000.000 mattoncini

(ANSA) - FOLLONICA (GROSSETO), 28 AGO - Sbarca in Maremma, a Follonica (Grosseto), 'I love Lego', rassegna dove il celebre gioco si presenta con oltre 1.000.000 di mattoncini assemblabili che andranno a comporre in miniatura città moderne e monumenti antichi per oltre 100 metri quadrati di fantastici scenari riprodotti. La mostra, fino al 20 settembre, è allestita alla Fonderia Leopolda e viene prodotta e organizzata dal Gruppo Arthemisia in collaborazione con RomaBrick. I vari 'mondi in miniatura', per decine di metri quadrati di esposizione, dalla città contemporanea ideale alle avventure leggendarie dei pirati, dai paesaggi medievali agli splendori dell'Antica Roma, sono stati minuziosamente progettati e costruiti attraverso oltre 1.000.000 di moduli Lego e ogni mondo contiene elementi dinamici, sistemi di automazione e di illuminazione. Ogni edificio, strada, mezzo o piazza viene concepita da un team che vanta la presenza di architetti e ingegneri.