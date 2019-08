A Carrara personale di Martinelli

(ANSA) - CARRARA (MASSA CARRARA), 29 AGO - A Palazzo Cucchiari di Carrara, il 6 settembre inaugura la personale di Andrea Martinelli (Mistral) dal titolo 'Storie di uomini e ombre. Opere 1999-2019', a cura di Massimo Bertozzi e Antonio Natali. Le opere esposte in una rassegna che è antologica, circa 70, saranno distribuite lungo i due piani nobili del palazzo per ripercorre gli ultimi vent'anni della carriera di Martinelli.

In esposizione anche il trittico portato alla Biennale di Venezia nel 2011, e una selezione degli autoritratti presentati alla Galleria degli Uffizi in occasione della donazione dell'autoritratto 'La Bocca', entrato a far parte della collezione del Corridoio Vasariano nel 2013. Una sala sarà destinata ai monumentali ritratti dell'amato nonno Dino, tema che nel 2005 ha reso noto l'artista al grande pubblico, dopo la mostra personale 'Il volto e l'ombra' al Museo della Permanente di Milano curata da Flavio Arensi.