Uccisa ad Arezzo, cellulare sotto esame

(ANSA) - AREZZO, 28 AGO - Sotto esame i numeri di telefono che hanno contattato sul cellulare Maria Aparecida Venancio de Sousa, la 60enne brasiliana uccisa in casa ad Arezzo il 26 agosto. E' uno degli impegni investigativi in corso della polizia che, coordinata dal pm Chiara Pistolesi, sta cercando di risalire all'assassino anche tramite il flusso di telefonate e messaggi degli ultimi tempi prima dell'omicidio. Telefonate fatte con il marito, con i parenti ma anche con i clienti che la donna, nella sua attività di prostituta, riceveva nell'appartamento di via Della Robbia dove è stata trovata legata al letto e una lesione alla testa. "Quella palazzina ha frequentazioni strane, ambigue, si sentono spesso grida specie di notte, non ne possiamo più e abbiamo paura". Così alcuni residenti della strada parlando ai giornalisti e alla polizia, che li ha sentiti come testimoni. Interrogato come testimone anche il padrone di casa e la moglie, contattata dal marito della vittima per sapere della 60enne che non gli rispondeva.