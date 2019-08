Sfreccia in moto in Versilia,via patente

(ANSA) - PIETRASANTA (LUCCA), 28 AGO - Sfrecciava a bordo della moto sul lungomare a 100 km/h, il doppio della velocità consentita: ritirata la patente e multato un ventenne residente a Pietrasanta (Lucca).

Sono 19, dall'inizio dell'estate, gli automobilisti che non rispettavano la velocità e che sono stati sanzioni dalle postazioni mobili della polizia municipale di Pietrasanta previste dal piano di sicurezza stradale attivato da un anno dall'amministrazione comunale di Alberto Stefano Giovannetti. Le misure anti-velocità, precisa una nota, anche con l'ausilio di autovelox ed altri dissuasori, semafori alternati, safety cross, dossi ed attraversamenti pedonali, controlli quotidiani su strada della municipale, le numerose modifiche alla viabilità cittadina nei tratti più pericolosi e ad alta intensità collegate anche ad interventi di messa in sicurezza del manto e alla segnaletica, messe in campo dall'amministrazione Giovannetti hanno già portato ad una riduzione dei sinistri.