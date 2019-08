Nardella, Commisso dice 'stadio si fa'

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - "Con i suoi collaboratori ci sentiamo ogni giorno, anche con Joe Barone e i tecnici. Come ha detto il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, uno dei prossimi step sarà verificare alcuni aspetti dalla soprintendenza, ma siamo molto positivi. La cosa importante, come ha detto Commisso, è che lo stadio si fa. Che si tratti del Franchi o di uno stadio completamente nuovo lo vedremo". Lo ha detto il sindaco di Firenze, Dario Nardella, al termine dell'incontro con Commisso, dove si è parlato del nuovo stadio per i viola. "Non faccio paragoni con i Della Valle - ha aggiunto -, lavoriamo con i metodi della nuova proprietà. Posso dire che lo stadio a Firenze si farà". Nardella ha anche affermato: "Ringrazio Commisso per essere venuto a Palazzo Vecchio a trovarci, è la seconda volta che ci vediamo per lo stadio. Abbiamo fatto un incontro molto utile e positivo. Sono felice di come è andato l'incontro e ottimista sul fatto che in tempi brevi troveremo la soluzione migliore, anche perché lavoriamo molto in team".