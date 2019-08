Commisso in Palazzo Vecchio per stadio

(ANSA) - FIRENZE, 28 AGO - Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso è in Palazzo Vecchio, sede del Comune di Firenze, per incontrare il sindaco di Firenze Dario Nardella. L'incontro è sul nuovo stadio, con le due parti a lavoro per cercare una soluzione che possa permettere alla Fiorentina, in tempi rapidi, di avere un impianto moderno e in linea con i top club europei. Commisso è accompagnato dal braccio destro Joe Barone, dalla moglie Catherine e dal figlio Joseph. "Parleremo di stadio", ha detto prima di raggiungere il sindaco.